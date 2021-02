Uomini e Donne Spagna: il conduttore Jorge Javier Vázquez è il primo tronista gay del programma

Jorge Javier Vázquez sarà il primo tronista gay di Uomini e Donne Spagna: volto noto di Telecinco dove ha condotto le versioni spagnoli di programmi come C'è Posta Per Te e il Grande Fratello.

Anche in Spagna arriva la versione gay di Uomini e Donne: il primo tronista omosessuale del daytime iberico sarà Jorge Javier Vázquez, volto noto agli spettatori di Telecinco per aver presentato le versioni spagnoli di C'è Posta Per Te e il Grande Fratello.

Era il 2016 quando in Italia Maria De Filippi rivoluzionò il daytime lanciando il primo trono gay di Uomini e Donne, un cambiamento epocale per la televisore italiana che si concretizzò con l'ingresso sul parterre del programma del veronese Claudio Sona. Cinque anni dopo anche la versione spagnola del daytime di Queen Mary decide di seguire le orme del fratello maggiore italiano, lanciando la prima edizione del primo Trono Gay VIP della storia del programma. I corteggiatori che arriveranno troveranno seduto sul trono Jorge Javier Vázquez, presentatore di Telecinco, il canale televisivo privato gestito dalla Mediaset España Comunicación società del Gruppo Mediaset

Jorge Javier Vázquez è nato il 25 luglio 1970, è molto conosciuto dal pubblico televisivo iberico per aver condotto il Grande Fratello 10 nel 2008, L'Isola dei Famosi e C'è Posta Per Te, che in spagnolo si chiama Hay una carta para ti. Il programma, partito venerdì scorso, è presentato da Jesús Vázquez, anche lui gay, che in Spagna ha lavorato al fianco di Laura Pausini in The Voice Spagna.