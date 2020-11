Uomini e Donne, Sophie Codegoni: "Matteo Ranieri mi ha inviato una canzone sconcia".

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri sono usciti in esterna e subito dopo il genovese le ha inviato una canzone sconcia, come ha raccontato oggi la tronista a Uomini e Donne.

Matteo Ranieri è il nuovo corteggiatore di Sophie Codegoni, il genovese sin dal suo ingresso in studio ha colpito gli spettatori del dating show e quelli che commentano il programma sui social. Tronista e corteggiatore hanno fatto la loro prima esterna seguiti dalle telecamere del programma, rispettando tutti i protocolli sanitari previsti dal programma. Il corteggiatore ha montato un ring di box e, dopo aver essersi scambiato quattro amichevoli pugni, i due hanno parlato del loro rapporto che si sta piano piano evolvendo, Matteo ha saputo di piacere anche alla nonna della corteggiatrice.

Quando la linea è tornata allo studio la Codegoni ha raccontato che l'esterna le ha dato sensazioni positive e che continuerà a frequentare Matteo che ha dalla sua parte Gianni Sperti, l'opinionista ha detto apertamente di tifare per il genovese. Sophie e Matteo hanno poi raccontato un simpatico aneddoto che poteva mettere a rischio la loro relazione: il corteggiatore ha inviato alla tronista una canzone sconcia. Matteo ha spiegato che il brano era in spagnolo e lui non conosceva il significato del testo, gli era piaciuta la musica e aveva deciso di dedicarla alla tronista, rischiando di compromettere il suo corteggiamento, ha detto a Maria De Filippi che si è molto divertita ad ascoltare la gaffe del corteggiatore.