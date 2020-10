Uomini e Donne, la scelta lampo della tronista Jessica Antonini: “Esco dal programma con Davide Lo Russo”

Jessica Antonini, la tronista di Uomini e Donne ha deciso di lasciare il programma con il corteggiatore Davide Lo Russo. Quella di oggi è stata una delle scelte più veloci della storia del dating show, i due si sono frequentatati per soli venti giorni.

Jessica Antonini ha ventinove anni e sin dalla sua prima apparizione come tronista di Uomini e Donne ha diviso il pubblico dei social: non tutti hanno apprezzato i suoi modi sarcastici a volte al limite dell'arrogante che l'hanno portata a scontrarsi con alcuni corteggiatori. Oggi Jessica ha stupito tutti scegliendo di uscire dal gioco con il suo corteggiatore Davide Lo Russo, 26 anni, di Como. Nei giorni scorsi Davide le aveva fatto una sorpresa tatuandosi una rana sul polso, identica a quella di Jessica che lavora nel mondo dei tatuaggi.

Prima della scelta Maria De Filippi ha mostrato un filmato della puntata precedente in cui i due ragazzi parlano tra di loro sotto voce e Jessica propone a Davide di uscire insieme. Subito dopo la conduttrice ha detto che i due sembrano molto coinvolti e ha chiesto a Jessica cosa ne pensasse. La tronista ha detto: "sono venuta per fare un percorso lento ed è il motivo per cui continuavo a stare qua. Lui mi piace tanto, non è andata come volevo. Sono contenta perché sono stata me stessa. Volevo una persona grande e lui è più piccolo di me, volevo non scegliere subito, non correre. La mia paura è aspettare e rimanere delusa. So che è stupido dire che mi manca, perché non lo conosco.

Subito dopo ha parlato il corteggiatore "Questa situazione ci va stretta, qui c'è bisogno di avere di più", sono statele sue parole. "Quindi vi state scegliendo?", ha chiesto Maria ai due ragazzi. "Io scelgo Davide, mo se dice no je meno!". La sorpresa della redazione è stata sottolineata dalla mancanza della pioggia di rose che da sempre caratterizza la scelta dei tronisti. Non sono mancate le lacrime di Jessica e della tronista Sophie Codegoni che ha detto "sono bellissimi".

Dopo puntata Jessica ai microfoni di WittyTv si è detta lei stessa sorpresa per la scelta prematura "io dissi 'io starò là e me ne andrò senza nessuno!'. Lui ha stravolto tutto! Io ho detto a tutti 'Fate arrivare gente di più di 30 anni', 'il mio percorso sarà lunghissimo' Ho provato a resistere, però poi non lo so". Davide ha dichiarato: "Per me lo scatto è arrivato dalla terza esterna, in cui abbiamo avuto un battibecco e nelle ultime esterna io veramente non volevo più che te ne andassi. E lì veramente secondo me c'è stato qualcosa in più!".

Jessica Antonini è una tatuatrice e una modella di 29 anni, ha un figlio, Kevin, di cinque anni. Davide Lo Russo è del 1993, è stato un tentatore di Temptation Island ed è un bartender di professione. Secondo alcuni spettatori assomiglia molto a Can Yaman, l'attore turco di DayDreamer - Le ali del sogno.