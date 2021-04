Uomini e Donne, rissa sfiorata tra le corteggiatrici del tronista Massimiliano Mollicone

Le corteggiatrici del tronista Massimiliano Mollicone durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi pomeriggio hanno sfiorato la rissa: Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto hanno accusato la nuova corteggiatrice Federica Zangla di aver espresso giudizi su di loro durante l'esterna con il tronista.

Massimiliano Mollicone è il nuovo tronista di Uomini e Donne, originario della provincia di Latina, il ragazzo ha vinto nel 2019 nella sezione modelli il fashion contest The Look of the Year per la regione Lazio. Massimiliano è corteggiato da tre ragazze: Eugenia Rigotti, Vanessa Spoto e Federica Zangla. Quest'ultima nell'esterna con il tronista ha criticato le sue rivali, accusando in particolare Eugenia di essere troppo razionale per i suoi 20 anni.

Oggi in studio la Rigotti ha iniziato ad attaccare la sua rivale per essersi permessa di esprimere dei giudizi sulla sua persona e sui suoi sentimenti: "Non credo che tu sia nelle condizioni di dare giudizi sulla mia persona, sulla mia vita. Seconda cosa: se io so esternare a parole come mi sento non vuol dire che io non abbia emozioni" ha detto Eugenia a Federica.

Subito dopo i toni si sono alzati, la Rigotti sempre più arrabbiata si è rivolta alla sua rivale in maniera infastidita, minacciando di alzarsi e andarle contro: "Dici che sono troppo razionale a 20 anni? Puoi dare un giudizio sul mio comportamento, sulla mia persona non dire una parola perché, ti giuro, mi alzo e non so cosa viene fuori. Hai detto a che 20 anni non posso essere razionale, ma tu cosa ne sai? Maleducata. Se non avessi parlato di me e di lei di cosa avresti parlato? Sei noiosa, non mi interessa quello che dici. Io non ho bisogno di parlare delle altre, ho qualcosa di mio da portare".

Anche Vanessa Spoto ha dato man forte a Eugenia contro Federica, rea di aver sostenuto che Massimiliano con loro si è annoiato. L'ultima arrivata, Federica, ha provato a difendersi sostenendo di aver parlato delle altre due corteggiatrici solo per sondare la reazione del tronista, che in precedenza aveva detto di aver avuto un colpo di fulmine con lei, cosa che ha innervosito ancora di più le altre corteggiatici. Eugenia, irritata per le continue contraddizioni dell'altra rivale, ha detto: "Federica comprati un Devoto-Oli e ti ripassi gli aggettivi e i sinonimi, perché quello che stai dicendo adesso non è arrivato dall'esterna".