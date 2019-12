Uomini e Donne Over: Ida e Riccardo si sposano? Fan vogliono il matrimonio in diretta

Nel corso di Uomini e Donne Over, Riccardo avrebbe proposto a Ida di sposarlo e i fan della coppia sono letteralmente impazziti, arrivando a chiedere un matrimonio in diretta in prima serata.

Ida e Riccardo potrebbero sposarsi davvero? I fan di Uomini e Donne Over sono in fibrillazione, da più parti arrivano anticipazioni sul futuro della coppia amatissima dal pubblico. La loro storia va avanti da anni con alti e bassi ma sembra proprio che adesso potrebbe essere arrivata al lieto fine. Secondo alcuni partecipanti alla registrazione della trasmissione, che sarà trasmessa la prossima settimana, la focosa Ida è arrivata in studio per lamentarsi per l'ennesima volta del suo cavaliere ma il colpo di scena è dietro l'angolo, Riccardo entra in studio si inginocchia e in lacrime chiede a Ida di sposarlo.

Le indiscrezioni si fermano qua, ma bastano a far impazzire i social con l'hashtag #idaericcardo che è tra i più twittati della giornata. La fantasia degli utenti vola, vogliono il matrimonio in diretta televisiva, magari con uno speciale in prima serata con Gemma, altro personaggio storico della trasmissione ed amica di Ida, a fare da testimone e lottare con Tina per il bouquet di nozze. Qualcuno si spinge oltre e tra il serio ed il faceto le definisce "le nozze del secolo". Adesso non ci tocca che aspettare la settimana prossima per sapere la verità.