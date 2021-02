Uomini e Donne, oggi la scelta di Davide Donadei, il tronista pugliese

Davide Donadei oggi finirà il suo percorso a Uomini e Donne: il tronista pugliese sceglierà tra le sue due corteggiatrici Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda oggi pomeriggio.

La puntata del dating di Maria De Filippi che andrà in onda oggi pomeriggio è stata registrata lo scorso 26 gennaio, per questo sul web sono circolate le anticipazioni della scelta che verrà fatta dal corteggiatore pugliese. Subito dopo che Davide entra nello studio verranno fatti vedere i video che ripercorrono il percorso del pugliese, vestito per l'occasione con un abito nero.

La prima corteggiatrice a entrare in studio è Beatrice Buonocore seguita da Chiara Rabbi, le due ragazze ringraziano Maria De Filippi e la sua redazione prima di lasciare nuovamente lo studio, come succede il giorno della scelta. La prima a essere richiamata è Beatrice che rientra per l'ultima volta al centro del parterre per ascoltare se la sua storia con Davide continuerà al di fuori del dating show. Donadei le comunica che non è lei la sua scelta, la forlivese scoppia in lacrime e la sua reazione coglie di sorpresa il tronista che a sua volta non riesce a trattener le lacrime.

Tornata la calma in studio è il momento di Chiara Rabbi, Davide le confessa che ha capito che lei sarebbe stata la sua scelta dopo la chiacchierata chiarificatrice che hanno fatto in camerino. Una scelta che non ha sorpreso i fedeli telespettatori dello show di Maria De Filippi che da mesi avevano individuato in Chiara la scelta del tronista pugliese.