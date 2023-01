Uomini e Donne: Matteo Fioravanti sbarca su Only Fans

Matteo Fioravanti, ex tronista di Uomini e Donne, ha aperto un profilo su Only Fans

Un nuovo volto di Uomini e Donne è sbarcato su OnlyFans, la piattaforma per adulti ha tra i suoi nuovi creatori di video Matteo Fioravanti. L'ex tronista ha aperto un suo profilo sulla piattaforma per adulti a pagamento. Il costo mensile, per assistere alle sue performanc,e e di 14,99 euro.

Dopo l'uscita da Uomini e Donne, gli ex tronisti, qualora non riescano a diventare influencer hanno scoperto una nuova alternativa, quella di OnlyFance. Il primo a rompere il tabù è stato Lucas Peracchi, l'ex di Mercedesz Henger ha raccontato che con i soldi guadagnati sul portale è riuscito a comprare la casa della nonna.

La strada aperta da Luca è stata seguita da Matteo Fioravanti, ex tronista nato a Roma nel 1997. Durante il dating show condotto da Maria De Filippi ha conosciuto Noemi Baratto. La loro relazione è durata il tempo di un amen, i due si sono lasciati dopo solo trenta giorni.

Matteo Fioravanti ha annunciato il suo arrivo su OnlyFans con uno scatto hot su Instagram, dove l'ex tronista ha scritto: "Finalmente è ufficiale......Che abbia inizio l'inferno più totale..."