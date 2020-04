Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi torna su Canale 5: ecco quando

Mediaset manderà in onda le puntate pre-registrate di Uomini e Donne, prima di presentarlo con una nuova veste adattata alle norme sull'emergenza sanitaria: ecco quando.

Uomini e Donne è pronto a tornare su Canale 5 nella sua fascia pomeridiana. Quando: dal prossimo 20 aprile il programma di Maria De Filippi manderà in onda le puntate pre-registrate, prima di ripresentarsi con una nuova formula rispettosa delle regole di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria.

Subito dopo il diffondersi del Coronavirus in Italia, i canali RAI e Mediaset hanno stravolto i palinsesti cercando di dare più spazio all'informazione. Molti programmi sono stati momentaneamente sospesi, tra questi anche Uomini e Donne, il dating show condotto ed ideato da Maria De Filippi. La decisione dell'azienda aveva meravigliato i fan del programma poiché le puntate erano state già registrate, ora Uomini e Donne riprende dal 20 aprile mandando in onda proprio queste puntate. Subito dopo verranno registrati nuovi episodi dello show. Sicuramente Cavalieri e Dame, Tronisti e Corteggiatori dovranno attenersi alle regole del distanziamento sociale. La nuova formula non è stata rivelata dagli autori che da alcuni giorni sui social stanno invitando il pubblico ad iscriversi ai nuovi casting della trasmissione.