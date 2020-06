Uomini e donne, Giovanna Abate ha scelto: chi è il corteggiatore fortunato

Giovanna Abate, nella puntata odierna di Uomini e Donne, alla fine ha fatto la sua scelta: è Sammy Hassan il fortunato corteggiatore. Il trono classico ha terminato così uno dei suoi percorsi con l'ex corteggiatrice che in un finale di puntata ricco di pathos e colpi di scena, ha detto si all'ex tentatore a Temptation Island.

Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi erano sicuri che dietro i litigi tra Giovanna Abate e Sammy Hassan fosse scoccata la scintilla, nonostante l'arrivo del terzo incomodo Davide Basolo, il barman di Genova meglio conosciuto come l'Alchimista. Nella puntata di oggi prima di rendere nota la sua scelta Giovanna ha ringraziato Maria De Filippi: "Dopo una grande delusione d'amore avuta qui, ero contenta di poter ascoltare di nuovo i miei sentimenti. Non c'è stato un giorno in cui ho sentito qui il peso di quello che stava succedendo fuori. Non potrò abbracciarti, però ti vorrei stringere un pochettino le mani", le due munite di guanti si sono strette la mano commosse.

Giovanna Abate ha spiegato i motivi della sua scelta a Davide, che più tardi visibilmente dispiaciuto ha detto: "Mi fa male che sia finita così. Ci ho creduto fino alla fine". Poi Giovanna ha comunicato a Sammy di aver scelto lui, con tanto di finto colpo di scena con il ragazzo che finge di lasciare lo studio e rifiutare la proposta: "La mia risposta è 'no', perché mi sento sempre giudicato e attaccato". Poi in un video le ha detto di sì, i due si sono ritrovati al centro dello studio abbracciati ma con mascherine.