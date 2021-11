Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna ma non per Gemma Galgani

Giorgio Manetti sembra intenzionato a tornare a Uomini e Donne ma solo per conoscere Isabella Ricci e non per Gemma Galgani.

A Uomini e Donne ci potrebbe essere l'inatteso ritorno di Giorgio Manetti: l'ex di Gemma Galgani vorrebbe tornare nel programma per conoscere Isabella Ricci, la rivale della dama piemontese. La rivelazione è stata data da Nuovo Tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, che ha intervistato il 'gabbiano bianco' del dating show.

La storia d'amore tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani ha appassionato gli spettatori del Trono Over di Uomini e Donne per molti mesi, i due sono stati il fulcro del programma per diversi mesi fin quando il cavaliere non decise di lasciare il parterre della trasmissione, stanco delle polemiche che lo vedevano coinvolto quotidianamente, proprio per la sua relazione con la dama piemontese.

Da alcuni mesi circolano indiscrezioni sul ritorno nel programma di Maria De Filippi di quello che il pubblico aveva soprannominato il 'gabbiano bianco'. I rumors sono stati alimentati dallo stesso Giorgio che, in un'intervista al magazine di Uomini e Donne, aveva parlato con toni lusinghieri di una delle dame del programma: "È una signora che se fossi stato nel programma avrei avuto piacere di conoscere. È sempre impeccabile, educata e non perde il controllo. Mi sembra una persona valida, con le persone intelligenti è sempre bello dialogare. Se fossi stato all'interno del programma, avrei cercato di conoscerla meglio". Manetti si riferiva in particolare a Isabella Ricci, grande rivale di Gemma Galgani.

Nell'intervista rilasciata a Nuovo Tv l'ex cavaliere ha ribadito il suo interesse per la dama, sulla copertina del settimanale si legge "Ho una gran voglia di conoscere Isabella". Isabella Ricci da parte sua, anche per far ingelosire Gemma, ha accolto con piacere l'interesse del Cavaliere e durante una delle ultime puntate del programma ha rivelato che avrebbe accettato di uscire con Giorgio Manetti, precisando che non poteva immaginarsi come sarebbe finita la loro conoscenza. "Ci andrei a cena almeno una volta, l'ho visto per tre anni in televisione. Potrei anche chiamarlo e dirgli che voglio vederlo". Lo scenario ha fatto infuriare Gemma, l'idea che Giorgio possa uscire con Isabella ha mandato la dama su tutte le furie che ha voluto ricordarle "tu non sei me". Aspettiamo a questo punto la risposta di Giorgio una volta che rimetterà piede sul parterre del programma.