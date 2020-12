Uomini e Donne, Gianluca De Matteis abbandona il trono tra le lacrime

Uomini e Donne perde uno dei suoi tronisti: Gianluca De Matteis ha abbandonato il programma tra le lacrime perché nonostante le numerose frequentazioni non è riuscito a legare con nessuna corteggiatrice.

Oggi è andata in onda la puntata in cui Gianluca De Matteis ha abbandonato Uomini e Donne, la scelta del tronista era stata ampiamente anticipata dagli spoiler che giravano in rete ma solo oggi gli appassionati del dating show hanno potuto vedere l'addio di Gianluca. Quando Maria gli ha dato la parola il romano ha iniziato a piangere e non è riuscito ad andare avanti nel discorso tanto che molti in studio, ignari della sua decisione, si chiedevano cosa stesse succedendo.

A questo punto Maria De Filippi è corsa incontro a Gianluca ed ha annunciato che il ragazzo aveva deciso di lasciare il programma. De Matteis ha spiegato che la sua decisione era sofferta ma ponderata, il fatto che in questi mesi non è risuscito a innamorarsi di nessuna corteggiatrice lo ha convinto che lo show non fa per lui e preferisce abbandonare piuttosto che rimanere fingendo interesse per qualche ragazza.

Maria De Filippi si è detta dispiaciuta della decisione di Gianluca ma lo ha invitato a non drammatizzare perché non ci si innamora a comando. De Matteis le ha risposto "ci ho creduto fin dall'inizio, volevo coronare questo percorso con qualcosa di forte, qualcosa di bello e non ci sono riuscito" Maria ha ribadito che "non ci si innamora tutti i giorni e tutti gli anni" complimentandosi con la sua scelta che dimostra che lui è "una persona vera".

"Questo uno dei più bei viaggi della mia vita e l'ho fatto a dieci minuti da casa mia" ha detto Gianluca prima di salutare tutta la redazione di Uomini e Donne e le persone che lavorano nel programma che gli sono sempre state vicine. Poi Gianluca ha abbandonato lo studio tra gli applausi dei presenti, e con Tina Cipollari che ha speso per lui belle parole "un ragazzo sempre gentile ed educato, peccato che lasci" ha detto l'opinionista.