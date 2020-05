Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo corteggiatore di 26 anni: chi è Nicola Vivarelli

Oggi Uomini e Donne è tornato in studio, Gemma Galgani ed il pubblico da casa hanno potuto scoprire l'identità del nuovo corteggiatore della dama, fin qui noto come Sirius.

Nella realtà si chiama Nicola Vivarelli, ha 26 anni ed ha chattato con Gemma, 70anni, durante le due settimane della versione trono 'Corteggia con le parole'.

Terminata la fase digitale che aveva visto Gemma Galgani e Giovanna Abate chattare da casa sa con i loro corteggiatori, Uomini e Donne ha ripreso la sua forma classica, anche se nel rispetto delle norme esistenti in questo periodo. Il pubblico del dating show di Maria De Filippi aspettava con ansia di conoscere Sirius, oggi il misterioso corteggiatore di Gemma è arrivato in studio. La differenza di età tra i due ha scaldato prevedibilmente gli animi, molti credono che quella di Nicola sia solo una trovata pubblicitaria. "Sai cosa ti dico? Fai proprio schifo" gli ha detto subito Tina Cipollari, poi rivolgendosi a Gemma "Potresti essere sua nonna". Anche la dama Valentina Autiero non crede a Nicola e lo ritiene un "farabutto perché sta prendendo in giro Gemma" che, nel frattempo, accetta di approfondire la conoscenza con Sirius perchè come personalità è "più maturo di lei". Quando i due si sono visti la tornese gli gli ha detto "Tu mi hai scritto delle cose bellissime e io credevo che fossi più grande". Lui le ha risposto "La TV non mentiva su di te, anzi, sei più bella dal vivo".

Modello, influencer e terzo ufficiale della marina mercantile, Nicola Vivarelli abita a Forte dei Marmi, stando ai profili social. Dice di aver bisogno di una donna con la D maiuscola "Io ho bisogno di una donna con la D maiuscola. Io ho avuto store con ragazze più piccole ma anche più grandi. Ma sono arrivato alla conclusione che l'età non conta. Quello che mi ha colpito di più di te è la finezza". Nel frattempo il suo profilo Instagram è stato invaso da persone che non credono alla sua sincerità, tutti pensano che sia una trovata pubblicitaria, visto il numero di messaggi ricevuti la prima parte della missione sembra compiuta.