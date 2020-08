Uomini e Donne, Gemma Galgani ha fatto il lifting

Nella prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne Gemma Galgani ha stupito tutti con il suo nuovo look: ha fatto un lifting per sorprendere Nicola Vivarelli.

Uomini e Donne ha svelato il segreto di Gemma Galgani tanto pubblicizzato in questi giorni: la dama torinese ha fatto il lifting, di conseguenza non deve presentare un nuovo corteggiatore, come invece in molti avevano già ipotizzato.

Gemma Galgani è una delle veterane di Uomini e Donne, l'ex direttrice del Teatro Alfieri di Torino è da molti anni una delle protagoniste indiscusse del dating show di Maria De Filippi grazie anche alle sue epiche discussioni con l'opinionista Tina Cipollari. I gestori dei profili social del programma conoscono bene la fama della dama e in questi giorni hanno pubblicato una serie di post che hanno provato a creare una forte attesa ed aspettativa sul ritorno di Gemma: "Gemma sta tornando e ha qualcuno da presentarci. Per Gemma è stata un'estate di cambiamenti. Cosa sarà successo? Gemma sta tornando e niente sarà come prima.Non si trasforma la propria vita senza trasformare se stessa" si leggeva sui social.

Molti pensavano che Gemma avesse trovato finalmente l'amore anche perchè nel frattempo la sua storia con Nicola Vivarelli durante l'estate era andata in crisi. Sirius aveva iniziato a corteggiare la donna negli ultimi mesi del programma, una storia apparsa ai piu inverosimile, Gemma ha 70 anni il suo corteggiatore ha 26 anni. Durante la prima puntata i due hanno anche litigato, Nicola rimproverava a Gemma di essere sparita senza una ragione, in realtà la Galgani si era rinchiusa in una clinica romana per apparire più giovane agli occhi di Nicola e dei suoi corteggiatori, il tutto concordato con la redazione di Uomini e Donne di cui Gemma è ormai parte integrante.