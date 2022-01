Uomini e Donne: Gemma Galgani a Leonardo “hai detto che i miei baci ti fanno schifo”

Duro scontro tra Gemma Galgani e Leonardo a Uomini e Donne: secondo una segnalazione arrivata alla redazione, il corteggiatore starebbe fingendo il suo interesse per la dama piemontese solo per restare nel dating show di Maria De Filippi. Leonardo avrebbe anche detto che i baci di Gemma gli "fanno schifo".

Ancora una delusione per Gemma Galgani, sembra che anche la storia con Leonardo non sia destinata ad avere un lieto fine, un film che ormai si ripete da svariati anni e in cui, come afferma Tina Cipollari, un po' di colpe ce l'ha anche la Galgani, sempre pronta ad accettare il corteggiamento di un potenziale interesse amoroso, buttandosi a capofitto nella storia.

Oggi, 10 gennaio, è andata in onda la prima puntata del 2022 e per Gemma i nodi con Leonardo sono venuti subito al pettine, complice una segnalazione arrivata in redazione. Una donna ha riferito alcune confidenze fatte dal corteggiatore che hanno mandato su tutte le furie Gemma che, appena messo piede sul parterre del programma ha iniziato a inveire contro Leonardo, il quale, prima dell'ingresso della dama ha detto "con Gemma non c'è ancora quella attrazione fisica, Gemma vorrebbe che tutti i giorni parlassimo al telefono, io ho un lavoro non posso stare sempre al telefono con lei che, forse, pretende un po' troppo subito. Io sono una persona a cui piace andare piano. Quando le parlo di amicizia sembra quasi che si offenda. Poi dall'amicizia può nascere l'amore. Quando l'ho baciata non ho provato subito attrazione".

A questo punto Maria De Filippi ha fatto entrare Gemma che, appena si è seduta al centro dello studio, ha rivelato cosa le era stato riferito dalla persona che ha fatto la segnalazione "questa donna mi ha detto che ti dà fastidio che io corro troppo, non mi baci perché i miei baci ti fanno schifo e le hai detto che qui è tutto finto ed è tutto uno spettacolo". La Galgani ha continuato a raccontare cosa le era stato riportato "hai detto che non ti piaccio perché ho la pelle di vecchia, e mi è stato anche detto che tu non sei lontano da me come età. Dovresti solo stare zitto. L'altra cosa che hai detto, che non ti piaccio ma ti piace Elena, che non puoi frequentarla perché sono gelosa e possessiva. Inoltre, ti ha dato fastidio che tenti il signor Stefano non perché geloso di me ma soltanto perché non era al tuo livello, e non volevi essere paragonato a lui".

Leonardo ha respinto le accuse affermando che si tratta di menzogne "questa signora mi ha chiesto 500 euro, l'ho dovuta bloccare e per ripicca avrà chiamato te. Sei ingenua e ci sei cascata". Gli opinionisti questa volta sono tutti dalla parte di Gemma, Tina le ha chiesto di non umiliarsi "scusa Gemma, ma non ti senti a disagio a fare questa scenata per uno come lui? Lascia correre e mettiti seduta". Gianni Sperti ha sostenuto che Leonardo deve abbandonare il programma "è venuto qua per Gemma se con lei non va bene deve andarsene" e poi rivolgendosi a Leonardo "ma perché vuoi restare e continuare a prenderla in giro?".