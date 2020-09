Uomini e Donne, Gemma Galgani: chi ha pagato il suo lifting?

Gemma Galgani, la dama di Uomini e Donne, smentisce chi sostiene che non sia stata lei a pagare per il suo lifting.

Chi ha pagato il lifting di Gemma Galgani? La maggior parte degli spettatori e degli utenti dei social è convinta che sia stata la redazione di Uomini e Donne ma lei in un'intervista a Nuovo smentisce.

L'operazione di lifting piu chiacchierata della storia recente della televisione è stata quella che ha visto protagonista Gemma Galgani, la dama del Trono Over. Dopo mesi di attesa gli spettatori lunedì scorso hanno visto il risultato, i commenti al lifting di Gemma Galgani sono stati controversi ma lei ora è felice tanto da dire "Sono contenta perché ho ritrovato la serenità che avevo perso e questa è la cosa più importante". Al settimanale Nuovo ha voluto chiarire che il costo dell'operazione è stato a carico suo anche se ha informato la redazione del programma di Maria De Filippi: "Questa volta ho intrapreso un percorso personale direttamente con il professore. La redazione di Uomini e Donne era al corrente ma ho fatto tutto da sola. Non vorrei quantificare il costo dell'operazione perché è talmente bella l'esperienza che ho vissuto che sinceramente la parte economica non la considero proprio. Sono sempre stata così nella vita. Il sorriso e la serenità che ho oggi non hanno prezzo".

Nonostante le critiche di Tina Cipollari, opinionista del programma e sua nemica giurata, Gemma è felicissima del nuovo viso che rispecchia il suo stato d'animo, la dama piemontese ha sempre detto di non sentire il peso dei settant'anni. Il risultato finale è piaciuto pure alla De Filippi: "Prima dell'intervento non mi sono consultata con Maria, ma solo con il professore. Quando però ho visto la De Filippi dopo l'operazione la sua espressione positiva è valsa più di mille parole. Penso che le sia piaciuto il risultato finale". Nel frattempo Gemma è ancora seduta sul parterre di Uomini e Donne nella speranza di trovare l'amore, sarà questa stagione quella buona?