Uomini e Donne, Gemma Galgani cade dalle scale: preoccupazione in studio (video)

Gemma Galgani è caduta nello studio di Uomini e Donne: la dama torinese ha fatto preoccupare Maria De Filippi e Tina Cipollari che l'hanno invitata a farsi medicare perché sanguinava da entrambe le gambe.

Quella di oggi è stata una delle puntate più attese di Uomini e Donne: le solite 'talpe', che avevano assistito alla registrazione del dating show, avevano diffuso la notizia di una caduta dalle scale di Gemma Galgani. Nonostante l'effetto sorpresa fosse stato rovinato dagli spoiler, la caduta è diventata immediatamente virale sui social. Gemma Galgani stava scendendo le scale sulle note de L'ape Maya, canzone scelta dalla sua rivale Tina, al centro dello studio seduto ad aspettarla c'era Maurizio Giaroni, con cui la dama si sta frequentando. Gemma è inciampata su uno dei gradini finali, sbattendo con le ginocchia.

La Galgani si è rialzata prontamente e si è seduta al centro dello studio. Maria De Filippi ha sondato le sue condizioni ma Gemma ha provato a minimizzare "non ti preoccupare Maria, sono abituata a cadere, in teatro succedeva spesso, ma mi rialzo sempre". Le preoccupazioni di 'Queen Mary' e Tina Cipollari sono aumentate quando hanno visto che Gemma sanguinava da entrambe le ginocchia. Nessuno poteva avvicinarsi, data la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, e Gemma si è dovuta alzare da sola per lasciare lo studio e farsi medicare.

La giornata nera per Gemma è proseguita con la decisione di Maurizio di non continuare la frequentazione, il cavaliere messo alle strette dagli opinionisti ha ammesso di non essere attratto dalla donna. Quando la protagonista del dating show over è tornata in studio ha appreso della decisione del suo ex corteggiatore e si è detta sorpresa: "abbiamo passato una bella serata, mi ha tenuto tra le sue braccia, mi sono sentita protetta". Tina Cipollari l'ha invitata a rendersi conto che Maurizio, che subito dopo ha abbandonato lo studio, cercava solo la luce dei riflettori.