Uomini e Donne, Gemma Galgani abbandona il programma dopo un litigio con Tina Cipollari

Gemma Galgani ha deciso di abbandonare per sempre Uomini e Donne? Dopo un duro scontro con Tina Cipollari la dama torinese ha lasciato lo studio in lacrime dicendo che non ritornerà in trasmissione.

Durante la registrazione di una puntata di Uomini e Donne negli studi Elios di Roma c'è stata l'ennesimo litigio tra Gemma Galgani e Tina Cipollari che potrebbe segnare una svolta nella storia del dating show. Secondo le indiscrezioni riportate dal Ilvicolodellenews le due acerrime nemiche si sono offese pesantemente e Gemma avrebbe abbandonato lo studio, forse per sempre.

Il weekend di registrazione delle puntate è stato negativo per la Galgani: nella puntata registrata sabato 17 ottobre la dama ha scoperto che Biagio, l'uomo con cui si sta frequentando, ha incontrato anche Maria. La donna ha detto che con il cavaliere ha instaurato un ottimo rapporto tanto che lui è andato a trovarla in ospedale mentre Maria aspettava la nascita della nipote. Poco dopo Gemma ha saputo che Biagio ha incontrato anche un'altra donna: Sabrina. I due hanno cenato insieme a Napoli e lui è ritornato a Roma alle sei di mattina.

Nella registrazione di domenica 18 ottobre c'è stata la discussione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. In studio è arrivata una nuova corteggiatrice per Nicola, il ragazzo di 26 anni arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Gemma. La ragazza, di nome Evelin, ha detto di fare la pescivendola e la dama avrebbe fatto una battuta di dubbio gusto dicendo che anche Tina "si intende di pesci". Durante il ballo l'opinionista ha iniziato a inveire contro Gemma che ha abbandonato lo studio in lacrime. Poco dopo la Galgani, su richiesta di Maria De Filippi, ha spiegato che preferisce lasciare il programma perchè le crea troppa tensione emotiva.