Uomini e Donne, Chiara Rabbi contro Roberta Di Padua che ha baciato Davide Donadei

La puntata di Uomini e Donne del 28 settembre è stata incentrata su Chiara Rabbi, Roberta Di Padua e Davide Donadei, dopo il bacio che questi ultimi due si sono scambiati durante una serata Napoli.

Chiara Rabbi e Davide Donadei, come coppia, sono nati sul parterre del dating show di Maria de Filippi, la loro relazione è terminata lo scorso luglio, la fine del rapporto sarebbe stata causata dalle continue scenate di gelosia di Chiara.

Oggi l'ex coppia si è ritrovata sul parterre di Uomini e Donne, con loro c'era anche Roberta Di Padua, la dama del trono over che, durante una serata a Napoli, si è scambiata un bacio con Davide. I due non sarebbero andati oltre, la storia sarebbe nata e morta con quel bacio, scambiatosi quando la relazione tra il tronista e la sua corteggiatrice era già finita.

Nonostante questo, Chiara è molto arrabbiata, questo perché quando lei e il suo ex stavano ancora insieme lui si sarebbe scambiato numerosi messaggi, attraverso Instagram, proprio con Roberta. Ora la ragazza ha trovato la conferma alle sue preoccupazioni: "È vero che succede dopo due mesi che ci siamo lasciati, ma visto che la prima volta che vi siete incontrati vi siete subito baciati, devo pensare che i messaggi di Roberta non erano messaggi di una persona non interessata", ha detto la ragaza.

Maria De Filippi racconta che Roberta alla redazione ha spiegato che, dopo quel bacio, Davide ha provato a contattarla due volte, e lei per due volte si è rifiutata di uscire con lui. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno trovato l'atteggiamento della dama del trono over strumentale. I due opinionisti si sono chiesti perchè Roberta abbia baciato l'ex tronista se poi non voleva più uscirci.

Il rapporto tra Chiara e Davide è finito per l'eccessiva gelosia della ragazza. "Dopo due anni sono uscito con due amici e mi sono permesso di bere due cocktail. Mi aspettava sveglia a casa e mi ha aggredito!", ha svelato Davide. Chiara ha confermato la storia, ma avrebbe voluto un confronto con il suo ex, prima di dirsi addio definitivamente.