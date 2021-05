Uomini e Donne, Armando Incarnato insinua che Nicola Vivarelli sia gay: "ti piacciono le donne o gli uomini?”

Puntata di fuoco a Uomini e Donne dove Armando Incarnato ha insinuato che Nicola Vivarelli sia gay: dopo un'ennesima discussione tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, c'è stata la domanda di Armando che ha creato nuovo scompiglio in studio.

Uomini e Donne ha regalato ai suoi affezionati spettatori un nuova puntata all'insegna del tutti contro tutti, questa volta la discussione è degenerata con il presunto outing di Armando Incarnato nei confronti di Nicola Vernelli, il giovane che lo scorso anno arrivò nello studio per corteggiare Gemma Galgani. Oggi era prevista una sfilata, protagoniste le donne, il pomeriggio è stato animato da Gemma che ha fatto la passerella sulle note del Can Can, una folata di allegria che ha trovato l'unanime consenso dei cavalieri che le hanno regalato voti altissimi. La cosa non è andata giù a Tina Cipollari, acerrima nemica della Galgani. L'opinionista ha iniziato, come al solito, a dire che Gemma si mette in ridicolo e viene votata solo per compassione, aggiungendo "Non lo fa per mettersi in gioco ma perché ci crede davvero, pensa di sedurre gli uomini".

In difesa di Gemma è intervenuto Nicola Vivarelli, il giovane ha iniziato a discutere con Tina e i toni si sono alzati. A questo punto è entrato in gioco Armando Incarnato, che in passato aveva accusato Nicola di prendersi gioco di Gemma. Il cavaliere napoletano si è rivolto a Vernelli chiedendogli "Posso farti una domanda? Ma a te piacciono le donne o gli uomini?".

Nicola, dopo aver superato l'attimo di sbigottimento per una domanda completamente fuori luogo, ha risposto dicendo: "Io amo le donne. Se a me piacessero gli uomini, non esiterei un secondo a dirlo, non me ne vergognerei perché ognuno è libero di vivere la propria sessualità come gli pare. Sono pieno di amici. Uno dei miei migliori amici è gay e mi ci trovo benissimo. Hanno una sensibilità da paura, che non hanno gli eterosessuali". Il comportamento di Armando è stato stigmatizzato da tutti, compresa Maria De Filippi.