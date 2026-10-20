Uomini e Donne anticipazioni: Alessandra Mussolini punge Tina, Giacomo chiama Martina Calabrò

Nella registrazione di Uomini e Donne emergono le prime divergenze tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Intanto Giacomo Vacalebre fa scendere Martina Calabrò non scelta di Ciro Solimeno.

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne in arrivo dalla più recente registrazione del dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Al centro della puntata ci sono le vicende del Trono Over, con Gemma Galgani ancora alle prese con Fabio, ma anche le prime possibili scintille tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini, che condividono il parterre degli opinionisti insieme a Gianni Sperti e Tinì Cansino. Spazio, inoltre, alle novità del Trono Classico, con Giovanni Grazioso e Giacomo Vacalebre protagonisti di nuove conoscenze e decisioni.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora indecisa su Fabio: primi attriti tra Tina e Alessandra Mussolini

Si parte da Gemma Galgani, che, come viene riportato da Lollo Magazine, dopo quanto accaduto nella precedente registrazione, non sembrerebbe aver ancora preso una decisione definitiva su Fabio. In studio non mancano le discussioni e gli interventi degli opinionisti, che continuano a commentare la situazione della dama e ipotizzano che la conoscenza possa concludersi come già accaduto in passato, con Gemma pronta a trovare un difetto nel suo corteggiatore per mettere fine alla frequentazione.

Intanto, tra le novità della registrazione di Uomini e Donne, si intravedono i primi segnali di tensione tra Tina Cipollari e Alessandra Mussolini. Le due opinioniste sembrerebbero avere posizioni differenti su alcune vicende del programma e, in determinate occasioni, secondo alcuni osservatori, Alessandra esprimerebbe opinioni contrarie a quelle di Tina proprio per il gusto di punzecchiarla. Un atteggiamento che potrebbe preludere a nuovi confronti e possibili scontri nelle prossime puntate.

Il tronista Giacomo Vacalebre

Per il momento si tratta di piccoli attriti, ma sarà interessante capire se queste divergenze si trasformeranno in un vero e proprio confronto in studio.

Trono Classico, Giovanni Grazioso elimina alcune corteggiatrici: Giacomo Vacalebre chiede Martina Calabrò

Passando al Trono Classico di Uomini e Donne, la registrazione riserva novità per Giovanni Grazioso. L'ex volto di Temptation Island ha deciso di eliminare alcune ragazze che erano scese per conoscerlo. Le corteggiatrici in questione non erano più presenti in studio e Giovanni ha fatto scendere una nuova ragazza.

Martina Calabrò

Sono intervenute anche altre giovani che il tronista aveva portato recentemente in esterna, tra cui Daniela. Al momento, tuttavia, si tratta soprattutto di conoscenze iniziali, senza sviluppi particolarmente significativi.

Novità anche per Giacomo Vacalebre, che ha raccontato di aver chiesto alla redazione di far scendere Martina Calabrò, dopo aver fatto il suo nome durante i casting. Come previsto dalla prassi, infatti, ai partecipanti viene chiesto di indicare i volti che hanno maggiormente attirato la loro attenzione. Martina è un'ex corteggiatrice della passata stagione, non scelta da Ciro Solimeno.

La richiesta ha provocato la reazione della corteggiatrice Martina Donati, già amareggiata per non essere stata portata in esterna perché Giacomo ha portato una nuova ragazza, eliminando altre corteggiatrici.