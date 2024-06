Uomini e Donne, Barbara De Santi: "Ho avuto un vero amore, ma ora non c'è più"

Barbara De Santi è di certo uno dei primi volti che vengono alla mente di tutti gli spettatori che seguono il programma di Uomini e Donne, tuttavia quest'ultima ha anche altro da mostrare di sé oltre a ciò che è visibile nello show condotto da Maria De Filippi.

Barbara De Santi si racconta

Ecco quindi che la protagonista indiscussa del trono over ha colto l'occasione, durante una recente intervista per Coming Soon.it, di raccontarsi approfonditamente. Quest'ultima è infatti tornata di recente in libreria con "Fare l'amore come una Escort", libro in cui racconta le sua vicende personali, ed in cui, attraverso l'aggiunta di un nuovo capitolo, approfondisce cosa significhi per lei il vero amore ed il rapporto tra uomo e donna. Proprio durante la conversazione ha rivelato che lei aveva già trovato tempo addietro la sua anima gemella, che purtroppo e venuta a mancare qualche tempo fa.

Ad oggi il noto volto televisivo ha quindi confessato che sta trovando molta difficoltà nel trovare qualcuno che possa darle ciò che ha perso. Al momento Barbara De Santi si pone molti paletti ma non ha ancora abbandonato l'idea di trovare qualcuno che riesca a tenerle testa e che sia, a detta sua: "poliedrico come me!".

Uomini e Donne: La rivalità con Cristina

La De Santi è sicuramente una delle figure più amate ed apprezzate del trono over, soprattutto per la sua evidente schiettezza e facilità con cui risponde a tono a chiunque cerchi di mettersi contro di lei, in tal senso le è stato proprio chiesto della sua rivalità con Cristina: "Prima c'era una certa solidarietà tra me e lei", dice Barbara. "Poi però da un momento all'altro la situazione si è capovolta. Nonostante l'epilogo che c'è stato non siamo riuscite a chiarirci, non capisco. Ma si tratta di un programma pubblico, quindi è meglio chiarire tutto lì dentro".