Un'ora sola vi vorrei torna stasera su Rai2: Nina Zilli ospite di Enrico Brignano

Stasera su Rai2 alle 21:20 Enrico Brignano tornerà a giocare con la musica e con il tempo nella terza puntata di Un'ora sola vi vorrei. Insieme al padrone di casa ritroveremo la cantante Nina Zilli.

Al centro anche della nuova puntata dello show la più stretta attualità trattata con la cifra comica di Enrico Brignano - satira a volte feroce, ma mai priva di emozione - attraverso monologhi, canzoni, mise en scène.

Tra gli eventi legati all'attualità ripresi e commentati dal padrone di casa il vitalizio di Formigoni e la manifestazione a favore dello spettacolo dei Bauli in Piazza, che si è svolta sabato a Roma: un grido di aiuto, ma anche un momento di grande orgoglio per una categoria tra le più colpite dalla pandemia.

L'attrice Marta Zoboli sarà la protagonista dell'ennesimo incontro/scontro con Brignano, a conferma che tra i due c'è un'intesa umana e professionale che inevitabilmente si trasforma in comica incomprensione sul palco. La musica è affidata a una resident band di dieci elementi capitanati dal Maestro Andrea Perrozzi - e impreziosita dalle coreografie di Thomas Signorelli.

A fine puntata Flora Canto, come sempre, "aspetta al varco" Enrico Brignano nel talamo nuziale - in un omaggio reinterpretato delle celebri gag di Sandra e Raimondo - per riflettere e giudicare lo show e la giornata.