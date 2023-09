Un'ora sola di Serena Corvaglia arriva su RaiPlay: l'omaggio a Giuliano Montaldo

A pochi giorni dalla scomparsa dell'indimenticabile Giuliano Montaldo sarà online dal 14 settembre in esclusiva su RaiPlay e Rai Cinema Channel il cortometraggio Un'ora sola di Serena Corvaglia con Filippo Scicchitano e Sofia Iacuitto e con la partecipazione straordinaria di Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo. Si tratta dell'ultimo lavoro al quale ha partecipato il regista e artista.

Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha deciso di ricordare e omaggiare il grande Giuliano Montaldo, primo presidente della società dal 1999 al 2004, attraverso la seguente dichiarazione: "Vogliamo continuare ad onorare la memoria di Giuliano e mantenerla viva nei nostri cuori."

Giuliano Montaldo in una scena del documentario L'oro di Cuba

"Per questo renderemo disponibile dal 14 settembre su RaiPlay e Rai Cinema Channel il cortometraggio 'Un'ora sola', l'ultimo progetto al quale Giuliano Montaldo ha partecipato, il progetto di una giovane autrice, a testimonianza del rapporto privilegiato del grande regista con le nuove generazioni."

"Anche qui, in quest'ultima interpretazione, ritroviamo la sua sottile ironia, il piacere di mettersi in gioco, l'amore per la vita e per la sua compagna di sempre, Vera Pescarolo, protagonista con lui di questo corto, un 'divertissement' intelligente, ricco di spunti, che vi farà divertire ed emozionare", ha concluso Del Brocco.