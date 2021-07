Una voce per Padre Pio 2021: gli ospiti attesi sul palco accanto a Mara Venier, stasera su Rai1

Stasera su Rai1 alle 21:15 va in onda Una voce per Padre Pio 2021, la serata evento condotta da Mara Venier in compagnia di tanti ospiti.

Stasera su Rai1 alle 21:25 spazio a Una Voce per Padre Pio 2021, la serata evento condotta da Mara Venier in compagnia di tanti ospiti, tra cui Al Bano e Romina Power.

Questa edizione infatti riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Romina Power, Gigi D'Alessio, Orietta Berti, Giulia Stabile, Katia Ricciarelli e molti altri.

L'Orchestra "Suoni del Sud" sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

L'appuntamento segna di fatto una vera e propria ripartenza. La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, borgo natio del Santo, set suggestivo e abituale, dopo l'adattamento - per la prima volta nella sua storia - in uno studio televisivo lo scorso anno. Nato da un'idea di Enzo Palumbo, il programma da 22 anni racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all'insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana.

Una Voce per Padre Pio è soprattutto solidarietà, quest'anno più che mai. Al programma è come sempre abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di "Una Voce Per Padre Pio Onlus". Componendo il numero di sms solidale 45531 fino all'11 luglio si potrà sostenere l'associazione donando 2 euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile e, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali. I fondi andranno al sostegno di "Progetto Italia", per dare continuità al programma "Aggiungi un posto a tavola" e "Fratello studio e sorella scuola", in aiuto ai quartieri di Napoli Ponticelli-Barra e San Giovanni e alla città di Pompei.

E, inoltre, da anni vengono supportati "Obiettivo Africa", che nello specifico ha come "mission" la "Maison Padre Pio", una casa famiglia residenziale che accoglie 28 minori, "Les Anges de Padre Pio", un orfanotrofio residenziale che ospita 33 bambini, con una capienza massima di 70 minori, "Les Anges de Padre Pio II", casa residenziale che accoglie 40 persone diversamente abili e "Aggiungi un posto a tavola Africa", l'estensione del progetto italiano in Costa D'Avorio.