Una pezza di Lundini: ospiti Salvatore Aranzulla e Caterina Guzzanti, stasera su Rai2

Una Pezza di Lundini torna stasera su Rai2, in seconda serata alle 23:10, con tanti ospiti e tante battute. Il comico romano Valerio Lundini ci farà poi compagnia per altri tre appuntamenti, in settimana, sempre dopo le ventitre.

Questa settimana verrà presentato il terzo e ultimo trailer di A Piedi Scarzi diretto e interpretato da Emanuela Fanelli, con Stefano Fresi. In studio con Valerio Lundini ci saranno poi Caterina Guzzanti e l'ex calciatore Bruno Giordano.

Il conduttore metterà poi alla prova le sue conoscenze informatiche perchè proverà a risolvere alcuni problemi tecnici con Salvatore Aranzulla.

"Una Pezza di Lundini è un programma impreparato così come il suo conduttore che prova a fare intrattenimento e a condurre in un silenzio irreale e antitelevisivo, alla ricerca di spunti e situazioni per chiudere al più presto la puntata che gli hanno affidato" si legge nei comunicati stampa ufficiali dello show, che sta però catturando una fetta sempre maggiore di pubblico di puntata in puntata. Il programma è ideato da Giovanni Benincasa e prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand By me.