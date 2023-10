Una giornata Particolare stasera su La7: Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America

Stasera su La7, in prima serata alle 21:15, ritorna Una giornata particolare di Aldo Cazzullo. La seconda puntata del programma è dedicata a Cristoforo Colombo e alla scoperta dell'America. Si narrerà della partenza da Palos de la Frontera, nel sud della Spagna, delle tre caravelle: la Niña, la Pinta e la Santa Maria, e dell'avvistamento del nuovo continente avvenuto il 12 ottobre 1492.

Una giornata particolare puntate del 18 ottobre

Il viaggio di Cristoforo Colombo

Cristoforo Colombo non credeva di entrare involontariamente nella storia come il più grande esploratore di sempre. Ma è la guerra il motore della sua impresa: mentre in Spagna la "Reconquista" dei Re Cattolici avanza a gonfie vele e i Mori crollano, in Medio Oriente l'impero ottomano si espande senza intoppi andando a creare un blocco commerciale tra l'est e l'ovest. Da qui l'idea di Colombo: raggiungere le indie passando per Ponente, compiendo per primo un'impresa inedita. Il navigatore non sa che la sua spedizione avrebbe cambiato per sempre la geografia moderna.

Aldo Cazzullo, accompagnato dagli inviati nella storia Claudia Benassi e Raffaele di Placido, ripercorre il cammino di Colombo partendo dalla sua città natale, Genova, esplorando le strade dove è cresciuto e la sua casa vicino a Porta Soprana, per giungere al Paese che ha permesso la sua impresa: la Spagna.

Dal cuore del Regno, Madrid, le orme dell'esploratore passano per Siviglia, città della Casa de Pilatos, il simbolo dei palazzi andalusi, e dell'Alcazar, la residenza reale dove vissero i Re Cattolici; qui, nella cattedrale della città, Una Giornata Particolare porta per la prima volta una troupe italiana ad immortalare la tomba di Cristoforo Colombo. Il viaggio prosegue nella straordinaria città muraria di Alhambra di Granada e al Monastero de La Rabida, residenza spagnola di Colombo.

La protagonista femminile: Isabella di Castiglia

Protagonista femminile della puntata è Isabella di Castiglia, la Regina che affascinata e forse sedotta dal Colombo accettò di far finanziare dalla Spagna la spedizione. Il suo ruolo e il rapporto con l'italiano sono stati decisivi per rendere possibile l'inedito raggiungimento dell'Asia che ha portato, invece, a l'inaspettata scoperta di un continente sconosciuto.

Le interviste

Nella puntata, i racconti e le interviste della storica e giurista Eva Cantarella, del filologo Giulio Busi, del matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi, del francescano e giornalista Padre Enzo Fortunato, della fisica e divulgatrice Gabriella Greison, degli storici Anna Foa e Antonio Musarra, del velista Giovanni Soldini e del fotografo Sebastião Salgado.