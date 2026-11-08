Un Posto al Sole, anticipazioni 9 novembre: Greta decide di partire insieme a Cristina

Greta sembra essere la responsabile della morte di Stefano Mori, ma la polizia potrebbe essere stata messa sulla pista giusta da Roberto. Peccato però che la donna, incapace di gestire quello che le sta succedendo, farà una scelta controproducente: è quello che succederà nell' episodio di lunedì 9 novembre di Un Posto al Sole, la soap di Viale Mazzini che tiene compagnia al pubblico da ben tre decenni.

Vediamo dunque cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Mentre il cerchio delle indagini si stringe intorno a Greta, Roberto Ferri è sempre più convinto della sua innocenza. Non solo; Ferri infatti, ripercorrendo le ultime vicende, ha pensato che dietro la morte di Stefano Mori ci potrebbe essere il finanziatore della sua radio. Di questo sospetto ha parlato con Damiano, senza sapere di avergli fornito una pista che porta proprio in casa sua: Ferri infatti, ignora che il finanziatore misterioso fosse Marina.

Intanto a Palazzo Palladini è arrivata una pessima notizia: Renato ha deciso di vendere l'appartamento in cui vivono Silvia e Michele, con il giornalista rimasto al momento anche senza lavoro, per aiutare Angela ad acquistare un appartamento ad Agrigento.

Anticipazioni 9 novembre: Greta decide di partire insieme a Cristina

Marina

Marina ha mantenuto il segreto sulla morte di Mori ma ora, messi inconsapevolmente da Roberto sulle sue tracce, teme che gli inquirenti possano risalire a lei e al suo patto segreto con Mori.

Ferri nel frattempo cerca di aiutare Cristina e Greta, ma la Fournier non riesce più a reggere la pressione e prende una decisione che puzza di ammissione di colpevolezza: andarsene insieme a Greta.

Il ritorno di Gianluca porta un po' di buonumore a Palazzo, dove invece l'aria è pesante: la scelta di Renato di mettere in vendita l'appartamento infatti, creerà tensioni e malcontento.