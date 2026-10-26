Un Posto al Sole, anticipazioni 27 ottobre: il gesto estremo di Marina per fermare Mori

Il confronto tra Marina e Stefano Mori si complica e prende una direzione inaspettata, nella quale finirà per essere coinvolta anche Greta: nell' episodio di martedì 27 ottobre di Un Posto al Sole infatti, la Giordano compirà un gesto che avrà non solo conseguenze importanti, ma finirà per coinvolgere anche altri protagonisti della serie. Tra tutti, la sue nemica principale, quella che ne sta insidiando il matrimonio con Roberto Ferri: Greta. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Serena

Esasperata dai ricatti economici di Mori, Marina decide di affrontarlo: l'incontro tuttavia non va come previsto. Anziché trovare un accordo, tra i due cresce la tensione e il confronto prende una piega inaspettata.

Intanto, dopo la cena che avrebbe dovuto riunire madre e figlie, Serena è molto delusa da come sono andate le cose, a causa dei tanti rancori emersi; Filippo allora aiuta Serena a ritrovare la serenità e a capire che, per ricomporre i rapporti tra Monica e le sorelle, dovrà cambiare atteggiamento. Non solo: perché Filippo le fa anche notare che non è sola, che Serena una famiglia ce l'ha e può contare sia su di lui che sulle loro bambine.

Anticipazioni 27 ottobre: il gesto estremo di Marina per fermare Stefano Mori

Marina Giordano

Marina è decisa a fermare Stefano Mori a ogni costo e, di fronte a una situazione sempre più urgente, finisce per compiere un gesto estremo. L'arrivo di Greta però, rischia di complicare ulteriormente la situazione: Marina si troverà spalle al muro, oppure per lei c'è ancora una via d'uscita?

Nel frattempo Micaela riceve una nuova proposta di lavoro che potrebbe avere conseguenze importanti sul suo rapporto con la gemella: al punto da poter provocare persino una rottura definitiva tra le due Cirillo.