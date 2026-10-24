Un Posto al Sole, anticipazioni 26 ottobre: Marina affronta Mori, ma il confronto degenera

Stanca del ricatto di Mori, Marina decide di affrontarlo e porre fine alla situazione: nell' episodio di lunedì 26 ottobre di Un Posto al Sole il confronto sarà acceso, e non senza conseguenze. Nel frattempo Filippo consolerà Serena, dopo che la Cirillo ha dovuto prendere atto delle tante fratture che attraversano la sua famiglia d'origine.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Serena

Serena ha organizzato una cena di famiglia, visti gli ultimi risvolti tra Manuela e Monica: purtroppo però, la cena non è andata come sperava ed è terminata lasciandola delusa e amareggiata. Serena infatti, sperava di poter trovare un punto d'incontro tra la madre e le gemelle, ma così non è andata; anzi, i contrasti si sono addirittura accentuati. Problemi sul fronte familiare anche per Marina che, invece, mentre Roberto e Greta si sono avvicinati, è finita sotto il ricatto di Stefano Mori per salvare il matrimonio con Ferri, il quale altrimenti sarebbe venuto a conoscenza del segreto della donna. È proprio per mantenere questo segreto, che Mori tiene la Giordano sotto scacco chiedendole in continuazione ingenti somme di denaro.

Anticipazioni 26 ottobre: Marina affronta Mori, ma il confronto degenera

Filippo

Esasperata dalle continue richieste economiche di Mori, Marina decide di affrontarlo per mettere fine una volta per tutte alla situazione: la situazione però precipita, dato che il confronto degenera rapidamente e la tensione finisce per sfuggirle di mano.

Intanto, Filippo riesce a risollevare il morale di Serena, ricordandole che la sua famiglia non è perduta finché potrà contare su di lui e sulle loro figlie. Le parole del marito aiutano la Cirillo a ritrovare la lucidità e a comprendere che, d'ora in avanti, dovrà cambiare atteggiamento nei confronti della madre e delle sorelle.