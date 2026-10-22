Un Posto al Sole, anticipazioni 23 ottobre: Rossella e Nunzio in crisi

C'è tensione tra Clara e Marika, mentre Serena prova a riunire la famiglia ma le cose non vanno come aveva immaginato; Rossella e Nunzio invece, in procinto di trasferirsi, realizzano di essere molto diversi. È quello che accadrà nell' episodio di venerdì 23 ottobre di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv e che, proprio con il parallelo con la soap immaginaria di Saudade do Sol celebra i trent'anni di trasmissioni. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Manuela e Monica continuano a essere ai ferri corti e quest'ultima decide di affrontare Maurizio in ospedale, rischiando però di compromettere le sue già precarie condizioni di salute. Intanto Clara e Marika presentano il progetto Borse di vita a un referente del microcredito di libertà, nella speranza di ottenere i finanziamenti necessari.

Per Guido invece, l'incontro con gli interpreti di Saudade do Sol si rivela una cocente delusione: la realtà è ben lontana dalle sue aspettative.

Anticipazioni 23 ottobre: Rossella e Nunzio in crisi

Serena

Dopo gli ultimi giorni, i dissidi tra Manuela e Monica, Serena corre ai ripari: determinata a riunire la famiglia Cirillo, Serena organizza un pranzo con la madre e le sorelle. L'iniziativa non avrà però l'esito sperato e, anzi, finirà per complicare ulteriormente la situazione.

Intanto, Rossella e Nunzio si preparano per trasferirsi alla Terrazza dopo che Giulia ha trovato una soluzione che potesse mettere tutti d'accordo. Ma proprio mentre sono in procinto di farlo, la coppia deve fare i conti con le proprie difficoltà: Rossella e Nunzio infatti, iniziano a rendersi conto di avere esigenze e desideri sempre più distanti.

Veniamo infine a Marika e Clara, con la prima ancora intenzionata a non perdonare l'altra.