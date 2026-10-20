Un Posto al Sole, anticipazioni 21 ottobre: una decisione difficile per Manuela

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Manuela
NOTIZIA di 20/10/2026

La coppia composta da Ida e Diego è giunta al capolinea: nell' episodio di mercoledì 21 ottobre di Un Posto al Sole il figlio di Raffaele dovrà affrontare la fine della storia. Manuela invece, si troverà in una posizione molto difficile a causa di Monica, mentre Guido farà di tutto per partecipare a un evento speciale e attesissimo.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Il ritorno di Micaela e Samuel dalla Grecia coinciderà con una decisione importante per Manuela, ancora tormentata dai dubbi su Maurizio. Andata infatti a trovarlo all'ospedale, la gemella Cirillo ha chiesto chiarezza: e la versione del padre, è molto diversa da quella di Monica, dato che l'uomo le ha raccontato che la famosa notte era in realtà un momento di riappacificazione della coppia. Intanto, Diego deve fare i conti con la tristezza dopo il difficile confronto con Ida, mentre Guido sarà entusiasta per le celebrazioni dei trent'anni della sua soap opera preferita: Saudade do Sol.

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Anticipazioni 21 ottobre: una decisione difficile per Manuela

Guido Upas
Guido

Manuela non sa cosa pensare riguardo cos'è successo davvero tra i genitori, ma un'iniziativa di Monica la metterà di fronte a una decisione molto difficile: prendere una posizione riguardo i due.
Intanto Diego dovrà fare i conti con la fine della sua storia con Ida, con cui la relazione è giunta al termine dopo un lungo periodo di crisi.
Da ben altri pensieri è preso invece Guido: la soap brasiliana Saudade do Sol, proprio come Un Posto al Sole, festeggia ben trent'anni di trasmissioni. Un traguardo ambito e importante, tanto che il cast arriverà a Napoli per celebrare la ricorrenza: un appuntamento che il Del Bue non vorrà perdersi a nessun costo. Riuscirà a partecipare ai festeggiamenti?

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