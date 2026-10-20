Un Posto al Sole, anticipazioni 21 ottobre: una decisione difficile per Manuela

La coppia composta da Ida e Diego è giunta al capolinea: nell' episodio di mercoledì 21 ottobre di Un Posto al Sole il figlio di Raffaele dovrà affrontare la fine della storia. Manuela invece, si troverà in una posizione molto difficile a causa di Monica, mentre Guido farà di tutto per partecipare a un evento speciale e attesissimo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Il ritorno di Micaela e Samuel dalla Grecia coinciderà con una decisione importante per Manuela, ancora tormentata dai dubbi su Maurizio. Andata infatti a trovarlo all'ospedale, la gemella Cirillo ha chiesto chiarezza: e la versione del padre, è molto diversa da quella di Monica, dato che l'uomo le ha raccontato che la famosa notte era in realtà un momento di riappacificazione della coppia. Intanto, Diego deve fare i conti con la tristezza dopo il difficile confronto con Ida, mentre Guido sarà entusiasta per le celebrazioni dei trent'anni della sua soap opera preferita: Saudade do Sol.

Anticipazioni 21 ottobre: una decisione difficile per Manuela

Guido

Manuela non sa cosa pensare riguardo cos'è successo davvero tra i genitori, ma un'iniziativa di Monica la metterà di fronte a una decisione molto difficile: prendere una posizione riguardo i due.

Intanto Diego dovrà fare i conti con la fine della sua storia con Ida, con cui la relazione è giunta al termine dopo un lungo periodo di crisi.

Da ben altri pensieri è preso invece Guido: la soap brasiliana Saudade do Sol, proprio come Un Posto al Sole, festeggia ben trent'anni di trasmissioni. Un traguardo ambito e importante, tanto che il cast arriverà a Napoli per celebrare la ricorrenza: un appuntamento che il Del Bue non vorrà perdersi a nessun costo. Riuscirà a partecipare ai festeggiamenti?