Un Posto al Sole, anticipazioni 20 ottobre: Manuela affronta Maurizio, la rottura di Diego e Ida

Un padre che riappare per raccontare la sua verità, una coppia che rientra a Napoli e una che, al contrario, è pronta a scoppiare: nell' episodio di martedì 20 ottobre i protagonisti di Un Posto al Sole saranno alle prese con decisioni e cambiamenti molto importanti. Per Diego e Ida ad esempio, la crisi di coppia sembra ormai irreversibile. E nel frattempo, a Napoli arriva pure una soap brasiliana di cui Guido è un fedelissimo fan e che, proprio come quella di cui fa parte il Del Bue, compie trent'anni...

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i gironi dal lunedì al venerdì su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Manuela

Manuela dovrà decidere se affrontare Maurizio e ascoltare la sua verità sul passato, dato che finora conosce solo la versione dei fatti di Monica.

Intanto, una scoperta casuale spingerà Diego a confrontarsi con Ida. Al suo ritorno da Londra, Marina dovrà invece fare i conti con la gelosia per Greta e con il ricatto di Stefano Mori: mentre era fuori infatti, Roberto e la madre di Cristina hanno trascorso molto tempo insieme, diventando sempre più vicini e complici.

Anticipazioni 20 ottobre: Manuela affronta Maurizio, la rottura di Diego e Ida

Diego

Partiti all'improvviso insieme per la Grecia, Micaela e Samuel faranno ritorno dalla loro vacanza. Proprio mentre Micaela è in arrivo, la sua gemella si ritrova alle prese con una scelta sofferta: Manuela, ancora tormentata dai dubbi su Maurizio, arriverà a prendere una decisione importante.

Dopo il sofferto confronto con Ida che gli ha detto che forse le cose sono cambiate per sempre, Diego si ritroverà ad affrontare amarezza e tristezza, costretto a fare i conti con una situazione che potrebbe essere ormai compromessa in modo irreversibile.

Intanto, Guido sarà entusiasta per le celebrazioni dei trent'anni della soap opera brasiliana Saudade do Sol e non avrà alcuna intenzione di perdersi l'evento.