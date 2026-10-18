Un Posto al Sole, anticipazioni 19 ottobre: Marina ricattata da Mori, Diego e Ida verso la fine

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Marina
NOTIZIA di 18/10/2026

Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap italiana che tiene compagnia al pubblico da tre decenni. Nell' episodio di lunedì 19 ottobre Marina tornerà da Londra e dovrà fronteggiare sia Greta che Stefano Mori che continua a ricattarla. Vacilla ulteriormente la coppia composta da Diego e Ida, già in crisi e ora messa alla prova da una nuova scoperta.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Upas Roberto
Roberto Ferri

Roberto, complice l'assenza di Marina, si è avvicinato ancora di più a Greta, mentre Stefano Mori ha continuato a rappresentare una presenza minacciosa. Intanto Eduardo, ormai pronto a scontare la sua pena, ha chiesto a Clara di esaudire un ultimo desiderio: una sera insieme ai bambini, come se non fosse successo niente e potessero tornare ad essere la famiglia felice di un tempo.
In radio Manuela ha accettato a fatica il nuovo direttore di Radio Golfo 99, Walter Scala, e una telefonata inattesa l'ha profondamente turbata: quella del padre Maurizio. Al Vulcano, Samuel è partito insieme a Micaela per la Grecia; intanto, Lorenza ha guadagnato sempre più spazio andando a sostituire la gemella Cirillo nel ruolo di social media manager.

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Anticipazioni 19 ottobre: Marina ricattata da Mori, Diego e Ida verso la fine

Un Posto Al Sole Ida
Ida

Manuela dovrà decidere se affrontare il padre e se sarà davvero pronta ad ascoltare la sua versione dei fatti su quanto accaduto, molti anni prima, tra lui e sua madre. Intanto, una scoperta fortuita farà nascere dei sospetti in Diego, spingendolo a un confronto delicato con Ida, che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
Al rientro da Londra, Marina si troverà invece a fare i conti con la gelosia nei confronti di Greta e con il ricatto di Stefano Mori, intenzionato a far pagare un prezzo molto alto per mantenere il silenzio.

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