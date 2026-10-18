Un Posto al Sole, anticipazioni 19 ottobre: Marina ricattata da Mori, Diego e Ida verso la fine

Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap italiana che tiene compagnia al pubblico da tre decenni. Nell' episodio di lunedì 19 ottobre Marina tornerà da Londra e dovrà fronteggiare sia Greta che Stefano Mori che continua a ricattarla. Vacilla ulteriormente la coppia composta da Diego e Ida, già in crisi e ora messa alla prova da una nuova scoperta.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Roberto, complice l'assenza di Marina, si è avvicinato ancora di più a Greta, mentre Stefano Mori ha continuato a rappresentare una presenza minacciosa. Intanto Eduardo, ormai pronto a scontare la sua pena, ha chiesto a Clara di esaudire un ultimo desiderio: una sera insieme ai bambini, come se non fosse successo niente e potessero tornare ad essere la famiglia felice di un tempo.

In radio Manuela ha accettato a fatica il nuovo direttore di Radio Golfo 99, Walter Scala, e una telefonata inattesa l'ha profondamente turbata: quella del padre Maurizio. Al Vulcano, Samuel è partito insieme a Micaela per la Grecia; intanto, Lorenza ha guadagnato sempre più spazio andando a sostituire la gemella Cirillo nel ruolo di social media manager.

Anticipazioni 19 ottobre: Marina ricattata da Mori, Diego e Ida verso la fine

Ida

Manuela dovrà decidere se affrontare il padre e se sarà davvero pronta ad ascoltare la sua versione dei fatti su quanto accaduto, molti anni prima, tra lui e sua madre. Intanto, una scoperta fortuita farà nascere dei sospetti in Diego, spingendolo a un confronto delicato con Ida, che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

Al rientro da Londra, Marina si troverà invece a fare i conti con la gelosia nei confronti di Greta e con il ricatto di Stefano Mori, intenzionato a far pagare un prezzo molto alto per mantenere il silenzio.