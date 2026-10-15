Un Posto al Sole, anticipazioni 16 ottobre: la richiesta di Alberto a Clara, una telefonata sconvolge Manuela

Alberto vuole essere un padre migliore, e questo vale sia per Gianluca che è appena uscito dal coma, che per Federico. Nell' episodio di venerdì 16 ottobre di Un Posto al Sole perciò, l'avvocato Palladini avrà una richiesta per Clara, mentre Eduardo si prepara ad affrontare il processo. Manuela invece, è combattuta riguardo il programma in radio: la gemella Cirillo infatti, non riesce a sottostare al comportamento del nuovo direttore Walter Scala.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Eduardo, pronto a scontare la sua pena, rivolge a Clara un'ultima richiesta che la metterà di fronte a una scelta delicata. Intanto, Manuela fatica a trovare un'intesa con il nuovo direttore della radio, mentre Roberto si avvicina sempre più a Greta durante l'assenza di Marina. Per Rossella e Nunzio infine, arriva il momento di lasciare la terrazza e tornare a casa.

Anticipazioni 16 ottobre: la richiesta di Alberto a Clara, una telefonata sconvolge Manuela

Manuela

Micaela è stata licenziata dal ruolo di social media manager del Vulcano, ma a Manuela non è sfuggito che Lorenza, la stessa persona che è stata al centro delle discussioni degli ultimi tempi, sta prendendo il posto della sua gemella. In vista del 31 ottobre infatti, sta lanciando un evento ispirato dalla festività messicana del Dia de los Muertos. Non va molto meglio nemmeno con Walter Scala: proprio mentre Manuela è indecisa sul suo futuro in radio, riceve una telefonata che cambierà di colpo la sua giornata provocandole un grande turbamento.

Nel frattempo, Clara riceverà una richiesta da Alberto e che coinvolge Federico.

Per Rossella e Nunzio infine, è tempo di tornare al loro appartamento: dispiaciuta per il trasferimento, ora che i lavori sono terminati, Giulia comincia a pensare a una soluzione che potrebbe accontentare tutti.