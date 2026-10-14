Un Posto al Sole, anticipazioni 15 ottobre: Eduardo chiede un ultimo regalo a Clara

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Eduardo
NOTIZIA di 14/10/2026

Ultime ore di libertà per Eduardo che, sapendo cosa lo aspetta, nell' episodio di giovedì 15 ottobre di Un Posto al Sole avrà una richiesta per Clara. Intanto Roberto è sempre più pericolosamente vicino a Greta, mentre per Nunzio e Rossella arriva il momento di tornare a casa.
Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Puntate
Un posto al sole: una scena della serie Rai

Mentre Marina è fuori Napoli, dovendo aiutare Cristina a trasferirsi a Salerno con la madre, Roberto trascorre del tempo con Greta avvicinandosi sempre di più alla donna.
Intanto Walter Scala è diventato il nuovo direttore di Radio Golfo 99, subentrando a Michele Saviani che si è dimesso, sia come direttore che come giornalista dell'emittente. Alla notizia Micaela, lasciando trasparire un certo dispiacere, ha dunque deciso di partire per la Grecia con Samuel; intanto al Vulcano Lorenza sta sostituendo Micaela come social media manager, dopo che la gemella era stata allontanata dal locale dai tre soci.

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Anticipazioni 15 ottobre: Eduardo chiede un ultimo regalo a Clara

Clara Un Posto Al Sole
Clara

Pronto a scontare la sua pena, Eduardo chiede un ultimo regalo a Clara: lei dovrà valutare con molta attenzione la richiesta, un'ultima volontà prima di affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Sabbiese vorrà chiudere i conti prima di iniziare una nuova fase della sua vita, tra il processo e ciò che ne conseguirà.
Intanto, Manuela dimostra di tenere molto al suo lavoro in radio, ma il rapporto con il nuovo direttore si rivela tutt'altro che semplice.
A Palazzo Palladini, complice l'assenza di Marina che è andata a Londra, Roberto è sempre più spesso in compagnia di Greta. Per Rossella e Nunzio infine, arriva il momento di tornare a casa, anche se lasciare la terrazza non è mai facile per chiunque abbia trovato lì il proprio posto.

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