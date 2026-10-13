Un Posto al Sole, anticipazioni 14 ottobre: Roberto sempre più vicino a Greta

Walter Scala nuovo direttore della radio, Roberto sempre più vicino a Greta e Rosa nuova collaboratrice domestica a casa di Serena e Filippo: è questo quello che vedremo nell' episodio di mercoledì 14 ottobre di Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico italiano da ben trentuno stagioni. Intanto, Anna è ancora in preda ai sensi di colpa.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Alberto è alle prese con una richiesta difficile, ma un confronto con Luca lo aiuterà a capire come comportarsi. Intanto, la complicità tra Lorenza e Diego si fa sempre più evidente, tanto che a Raffaele non rimane che prenderne atto, nonostante sia molto dispiaciuto per le difficoltà del figlio con Ida. Una svolta inaspettata però, potrebbe cambiare gli equilibri della coppia.

Anticipazioni 14 ottobre: Roberto sempre più vicino a Greta

Roberto Ferri

Con Michele Saviani fresco di dimissioni, Ferri ha scelto Walter Scala nuovo direttore della radio: Scala inizia così a far valere il proprio ruolo. Nel frattempo Roberto, approfittando della partenza di Marina per Londra, si avvicina a Greta: dato che deve accelerare il trasferimento di Cristina a Salerno infatti, si ritrova a passare un bel pomeriggio con la sua ex; un'intesa che, talmente è evidente, non passerà inosservata. Qualcuno inizierà ad osservarli attentamente, specie considerando la lontananza di Marina, la cui distanza finirà col favorire il loro rapporto.

Anna invece, nonostante Gianluca sia uscito dal coma, non sembra ancora in grado di liberarsi dei propri sensi di colpa.

Passiamo ora a Serena e Filippo: la coppia è in cerca di una nuova collaboratrice domestica, e chi meglio di Rosa? Tuttavia il compito si rivelerà molto più impegnativo di quello che la Picariello immaginava...