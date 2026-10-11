Un Posto al Sole, anticipazioni 12 ottobre: Raffaele capisce i veri sentimenti di Diego

Da una parte Raffaele e Diego, dall'altra Guido e Mariella con Lollo: al centro dell' episodio di lunedì 12 ottobre di Un Posto al Sole ci sono i rapporti tra genitori e figli. Raffaele infatti, avrà un confronto molto doloroso con Diego riguardo la relazione con Ida, mentre Guido e Mariella dovranno pure loro interrogarsi sul delicato ruolo di genitori.

Una curiosità: tra i clienti del Vulcano, comparirà in un cameo l'attrice e comica Michela Giraud a ordinare un caffè. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda su Rai Tre alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Michele Saviani

Gianluca è finalmente uscito dal coma: ascoltando un messaggio registrato da Federico infatti, ascoltando la voce del fratellino, il ragazzo si è svegliato.

Intanto Michele Saviani si è licenziato da Radio Golfo 99: protetto da Roberto Ferri, Walter Scala ha insidiato il suo ruolo di direttore, al punto che il giornalista ha scelto di andarsene. Dopo aver appreso dallo stesso giornalista la notizia delle sue dimissioni, Micaela ha deciso di partire per la Grecia; anche Samuel l'ha seguita, lasciando tutti i suoi colleghi del Vulcano di stucco.

Damiano ed Eduardo infine, sono riusciti a liberarsi; Sabbiese in particolare, ora dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Anticipazioni 12 ottobre: Raffaele capisce i veri sentimenti di Diego

Diego e Ida

È già da qualche tempo che le cose tra Diego e Ida non vanno bene, ma Raffaele ha sempre spronato il figlio a provare a risolvere i loro problemi. Ma sarà proprio Raffaele a doversi rendere conto di quanto Diego sia felice insieme a Lorenza: un incontro inaspettato infatti, gli metterà l'evidenza davanti agli occhi, e i due avranno così un confronto sincero sulla relazione con Ida.

Intanto, di fronte alle domande di Lollo, Mariella nasconde che Sasà e Castrese stanno insieme, suscitando il disappunto di Guido per quella bugia e dando il via a una riflessione sul delicato rapporto tra genitori e figli.