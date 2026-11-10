Un Posto al Sole, anticipazioni 11 novembre: Ferri lotta contro il tempo per trovare Greta prima della polizia

I sospetti su Greta sono sempre più insistenti e di certo, l'idea di allontanarsi insieme a Cristina per avere un po' di pace, non è stata una scelta felice. Anzi: ora la Cimmino sospetta ancora più di lei. Nell' episodio di mercoledì 11 novembre di Un Posto al Sole infatti, la polizia sarà sulle tracce di Greta, mentre Roberto Ferri, sentendo che ormai il tempo a disposizione sia poco, proverà a raggiungerla per evitare il peggio.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

La partenza improvvisa di Greta sembra rassicurare Marina, ma finisce per alimentare i sospetti sulla sua colpevolezza, mentre Roberto è sempre più preoccupato. Damiano prosegue le indagini seguendo la pista suggerita da Ferri, ma una mossa a sorpresa di Walter Scala è destinata a imprimere una svolta drammatica alla vicenda. Intanto, l'incontro tra Alberto Palladini e l'agente immobiliare incaricato di valutare la casa di Renato risveglia nell'uomo la nostalgia per Palazzo Palladini, un tempo appartenuto alla sua famiglia, complicando ulteriormente la situazione di Silvia e Michele.

Anticipazioni 11 novembre: Roberto lotta contro il tempo per trovare Greta prima della polizia

Roberto Ferri

Greta ha deciso di allontanarsi per qualche giorno insieme alla figlia, ma questa fuga improvvisa rischia ora di trasformarsi in un grave errore: una vera e propria autocondanna, da parte della Fournier. Infatti, nel frattempo, la PM Cimmino si convince sempre più della sua colpevolezza. Così, mentre la polizia è alla ricerca di Greta, Roberto è ancora convinto della sua innocenza e si mette sulle sue tracce per evitare il peggio: riuscire a rintracciarla prima che lo faccia la polizia. Purtroppo però, i suoi sforzi non saranno sufficienti: Greta infatti, verrà arrestata.

Nel frattempo, Guido e Mariella si preparano ad accogliere a Palazzo un ospite decisamente ingombrante.