Un Posto al Sole, anticipazioni 10 novembre: Greta si mette nei guai, Damiano indaga sul finanziatore di Mori

Nonostante sia innocente, senza rendersene conto, Greta sta facendo di tutto per rendersi colpevole agli occhi della polizia: la Fournier infatti, proprio mentre è la principale sospettata per la morte di Stefano Mori, decide di andarsene insieme a Cristina per staccare. Una decisione che farà la gioia di Marina, vista la lontananza della rivale: ma Damiano è stato messo su una nuova pista da Roberto Ferri.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nell' episodio di martedì 10 novembre di Un Posto al Sole; l'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Marina teme che gli inquirenti possano scoprire il suo coinvolgimento nella morte di Mori e il patto segreto stretto con lui. Roberto intanto, cerca di sostenere Cristina e la figlia, ma dopo una brutta notizia a lavoro, la pressione spinge la Fournier a prendere una decisione drastica: partire insieme a Greta. A Palazzo Palladini, il ritorno di Gianluca porta un po' di serenità, mentre la vendita dell'appartamento da parte di Renato rischia di alimentare nuove tensioni.

Anticipazioni 10 novembre: la fuga di Greta aiuta Marina, Damiano indaga sul finanziatore di Mori

Damiano Un posto al sole

Con l'improvvisa partenza di Greta, Marina può tirare un sospiro di sollievo; Roberto invece, è sempre più in ansia per la situazione. La scomparsa della Fournier getta un ulteriore ombra sulla donna, dato che sembra avvalorare il sospetto sulla sua colpevolezza. Damiano intanto prosegue le indagini seguendo la pista indicatagli da Ferri, ma una mossa a sorpresa di Walter Scala è destinata a imprimere alla vicenda una svolta tanto rapida quanto drammatica.

Nel frattempo, un incontro casuale tra Alberto Palladini e l'agente immobiliare incaricato di valutare la casa di Renato risveglia nell'uomo la nostalgia per Palazzo Palladini, un tempo appartenuto alla sua famiglia. Per Silvia e Michele dunque, oltre la difficoltà di acquistare l'appartamento in cui finora hanno vissuto in affitto, se ne avvicina un'altra...