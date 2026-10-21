Un Posto al Sole, anticipazione 22 ottobre: Manuela affronta Maurizio, Clara presenta il suo progetto

Clara riparte insieme a Marika con il loro progetto editoriale, mentre Manuela affronta una volta per tutte Maurizio nonostante le condizioni di salute dell'uomo: è quello che accadrà nell' episodio di giovedì 22 ottobre di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Per Guido invece, l'attesissimo incontro con gli attori di Saudade do Sol non andrà come si aspettava. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Diego

Manuela si ritrova in una situazione tutt'altro che semplice: costretta dal comportamento della madre, la Cirillo deve prendere una difficile decisione riguardo i genitori. Decidere a quale delle due versioni credere, se quella di Monica o quella di Maurizio che, al contrario, smentisce del tutto la storia di cui erano a conoscenza Serena e le gemelle. Nel frattempo Diego sta vivendo la fine della relazione con Ida, dopo un confronto in cui i due hanno capito che la loro storia era ormai finita. Guido infine, è entusiasta per l'arrivo a Napoli del cast di Saudade do Sol, atterrato nella città partenopea per celebrare i trent'anni della soap brasiliana.

Anticipazioni 22 ottobre: Manuela affronta Maurizio, Clara presenta il suo progetto a un finanziatore

Manuela

Il duro scontro tra Manuela e Monica non sembra ricomporsi, così quest'ultima decide di affrontare direttamente Maurizio, andandolo a trovare in ospedale, ma questa iniziativa potrebbe rivelarsi problematica per le precarie condizioni di salute dell'uomo.

Intanto per Clara è arrivato un giorno molto importante: quello della presentazione ufficiale del progetto Borse di vita, che lei e Marika esporranno a un referente del microcredito di libertà, nella speranza di poterlo finanziare e dargli vita.

Veniamo infine a Guido, a cui si prospetta una cocente delusione: l'impatto con gli interpreti di Saudade do Sol infatti, non è stato come si aspettava.