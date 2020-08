Un passo dal cielo - Io ti salverò: stasera su Rai1 il film con Terence Hill

Continuano anche stasera su Rai1, alle 21:25, gli appuntamenti con Terence Hill, oggi protagonista di Un passo dal cielo - Io ti salverò, il film tratto dall'omonima fiction RAI.

Con Enrico lanniello, Cat Marlon, Gianmarco Pozzoli, Gabriele Rossi, Claudia Gaffuri, Francesco Salvi e Katia Ricciarelli, nel ruolo di Assunta, Un passo dal cielo - Io ti salverò vede Terence Hill tornare nei panni di Pietro Thiene.

L'ispettore del Corpo Forestale trova nel bosco una ragazza ferita, in stato di shock e che sembra aver perso la memoria e ricorda solo il suo nome, Ania. Pietro si prende cura di lei e tra i due nasce un sentimento profondo e intenso, finchè lo sparo di un fucile, nel bosco, uccide la giovane...

Pietro inizia un'indagine personale per scoprire cosa c'è dietro la sua morte e questo lo mette sulle tracce di un'organizzazione che fa venire in Italia dall'Est ragazze giovanissime per sfruttarle nella prostituzione. Ma chi ha eliminato Ania è pronto a uccidere ancora e Pietro dovrà rischiare il tutto per tutto per trovare i colpevoli.