Un paese quasi perfetto: stasera su Rai1 il film con Miriam Leone e Silvio Orlando

Stasera su Rai1, alle 21:25, va in onda Un paese quasi perfetto, commedia agrodolce firmata da Massimo Gaudioso con protagonisti Fabio Volo, Miriam Leone, Silvio Orlando e Carlo Buccirosso.

Un gruppo di amici vuole restituire dignità a Pietramezzana (paese di fantasia che prende ispirazione dal borgo di Castelmezzano), un tempo laborioso centro minerario sull'appennino lucano. L'occasione è l'apertura di una nuova fabbrica, ma oltre ad una consistente cifra da parte della banca locale, si richiede la presenza di un medico in loco, figura che manca da tempo. Per caso passa di là Gianluca Terragni (Fabio Volo), un chirurgo plastico che viene costretto a "scontare" un'infrazione stradale, come medico locale per un mese, potendo così mostrare la sua presenza agli investitori della fabbrica.

Candidato ai David di Donatello nella sezione "migliore sceneggiatura", Un paese quasi perfetto è stato girato in Basilicata tra i comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano.