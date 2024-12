Un Natale molto scozzese stasera su Rai 2: la trama, il cast, dove è stato girato il film tv

Per la vigilia di Natale 2024 Rai 2 propone in prima serata Un Natale molto scozzese, un film per tutta la famiglia girato in un vero castello in Scozia.

Se la programmazione di Rai 1 sarà tutta dedicata al Giubileo, stasera su Rai 2, alle 21:00, andrà in onda invece una tipica storia natalizia, un concentrato di famiglia e buoni sentimenti. Si chiama Un Natale molto scozzese ed è un film per la tv prodotto nel 2023 dal canale Hallmark, noto per i suoi contenuti natalizi.

La trama di Un Natale molto scozzese

Brad è un commercialista affermato e Lindsay è la titolare di uno studio medico. Sono fratello e sorella, che hanno perso il loro rapporto nel corso degli anni. Un giorno la madre li invita a trascorrere il Natale al castello di Glencrave, in Scozia, perchè ha da fare una rivelazione. La donna è infatti una duchessa, e non la figlia di un pastore, come aveva sempre raccontato in famiglia. Come mai ha rinunciato al titolo? Per amore di un uomo americano.

Ora che sono cresciuti, Brad e Lindsay sono chiamati dalla madre a prendere un'importante decisione: sono disposti ad aiutarla a gestire quel vecchio castello scozzese che la famiglia ha ereditato? Oppure pensano che sia meglio venderlo? Dopo un primo momento di grande smarrimento, i due fratelli si ritroveranno ad analizzare le loro vite e il loro rapporto, e a dover prendere delle decisioni importanti che cambieranno il corso delle loro vite.

Due volti già noti nel cast

I due protagonisti di Un Natale molto scozzese sono interpretati da Scott Wolf (Brad Morgan) e Lacey Chabert (Linsay Morgan). Il primo è famoso per serie tv come Everwood e Cinque in famiglia, la seconda perchè è stata protagonista di Crosswords Mysteries e de Il velo nuziale.

Accanto a loro nel cast ci sono anche Fiona Bell (che interpreta Josephine), Kellie Blaise (Sarah), James Robinson (Mac Bell), Gerry O'Brien (Graeme Stewart), Tom Doonan (Hamish), Laura Hughes (Elspeth Abernathy).

Dove è stato girato Un Natale molto scozzese

Le riprese del film si sono svolte durante l'estate del 2023 in Irlanda e Scozia. Il castello di Glencrave, di proprietà della famiglia materna di Brad e Lindsay, è in realtà il castello di Duns, uno storico edificio in stile gotico, risalente al 1320, che si trova nell'omonima cittadina del Berwickshire, nella Scozia sud-orientale.

Il film per la TV in onda stasera su Rai 2 (e in streaming su RaiPlay) è un'occasione unica per vedere il castello anche all'interno. L'edificio infatti non è aperto al pubblico e viene utilizzato solo per matrimoni, ricevimenti e produzioni per cinema e TV.