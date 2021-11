Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il caso di Mauro Guerra

Stasera su Rai3, alle 00:30, va in onda Un giorno in Pretura: al centro dell'ottava puntata il caso di Mauro Guerra, ucciso nel 2015 a soli 32 anni in una colluttazione con le forze dell'ordine.

E' un'afosa mattina di fine luglio 2015 quando i Carabinieri si presentano a casa di Mauro Guerra, un ragazzo di 32 anni che negli ultimi giorni ha dato allarmanti segni di disturbo mentale. Cercano di convincerlo a recarsi in ospedale, per sottoporsi a dei trattamenti psichiatrici, ma il ragazzo si rifiuta. Inizia un braccio di ferro tra Mauro Guerra e le Forze dell'Ordine, che si concluderà in modo tragico con la fuga del giovane, mezzo nudo, per i campi, dove verrà ammanettato e poi, nel corso della colluttazione che ne segue, ucciso con un colpo di pistola dal Maresciallo Marco Pegoraro. Ma il maresciallo, oggi imputato, ha agito in uno stato di necessità, o ha abusato del suo ruolo?

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra

