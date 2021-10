Un giorno in pretura: stasera su Rai3 lo strano caso di Giuseppe Piccolomo

Stasera su Rai3, alle 00:40, va in onda Un giorno in Pretura: al centro della quarta puntata il caso di di Giuseppe Piccolomo, il killer condannato a due ergastoli per la morte della moglie e dell'anziana Carla Molinari. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato con la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

Giuseppe Piccolomo era già in carcere per il cosiddetto "delitto delle mani mozzate" - nel 2009 aveva ucciso la pensionata Carla Molinari, decapitandola e mozzandole le mani - quando è stato incriminato anche per l'omicidio della moglie, Marisa Maldera.

La donna aveva perso la vita nell'incendio della sua automobile, in provincia di Varese, e all'epoca gli inquirenti avevano classificato il fatto come incidente, nonostante le proteste delle figlie, che ancora oggi sostengono di conoscere meglio di chiunque il carattere violento del padre.

Nel gennaio del 2020, però, la Corte d'Appello di Milano ha deciso di annullare l'ergastolo inflitto a Piccolomo in primo grado per la morte della consorte, suscitando fortissime critiche.

La puntata odierna di Un giorno in pretura