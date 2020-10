Un giorno in pretura su Gloria Pompili: stasera su Rai3 il processo

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:15, con la nuova puntata dedicata al processo per la morte di Gloria Pompili.

Il quinto appuntamento, intitolato Gli innocenti, ripercorre il processo in Corte d'Assise a Latina per l'omicidio di Gloria Pompili, la giovane donna barbaramente uccisa il 23 agosto 2017.

Secondo l'accusa quel brutale pestaggio è stato solo l'ultimo atto di una serie di vessazioni compiute dai due imputati, la zia Loide Del Prete e il suo compagno Salem Saad, che l'avrebbero fatta prostituire con l'uso della forza.

Loide però si dichiara vittima al pari di Gloria della violenza di Salem, che a sua volta sostiene che è solo Loide l'unica vera responsabile della situazione. Ma in un caso di omicidio compiuto di fronte a due bambini di tre e cinque anni, chi può dichiararsi innocente?