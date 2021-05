Un giorno in pretura 2021: stasera su Rai3 il sequestro del pullman scolastico a Crema

Stasera su Rai3, alle 00:35, va in onda Un giorno in Pretura 2021: la quarta puntata si occupa del dirottamento e sequestro del pullman scolastico di Crema per opera dello stesso autista. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato anche in questa stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

Un fatto di cronaca recente, che aveva tenuto l'Italia col fiato sospeso per ore: era il 20 marzo del 2019 quando un pullman scolastico, con a bordo due classi di seconda media della scuola Vailati di Crema, fu sequestrato dal suo autista. L'uomo cosparse l'intero veicolo di benzina e solo l'iniziativa coraggiosa degli studenti sequestrati impedì la tragedia.

Primo fra tutti Ramy, il ragazzino di origine nordafricana che, con il cellulare nascosto all'autista, finse di pregare in arabo mentre, in realtà, comunicava al padre quanto stava accadendo.

L'autista del pullman era Sy Ousseynou, cittadino italiano di origini senegalesi, che dichiarò di aver compiuto un gesto dimostrativo contro la politica che lascia morire i migranti nel Mediterraneo.

Di fronte al Tribunale penale di Milano Ousseynou ha dovuto rispondere di numerosi altri reati anche precedentemente commessi, aggravati dalla finalità terroristica.

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.