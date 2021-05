Un giorno in pretura 2021: stasera su Rai3 il processo a Raffaele Cutolo

Un giorno in pretura 2021 debutta stasera su Rai3, alle 00:25, con la prima puntata che riproporrà il processo a Raffaele Cutolo per l'uccisione di Vincenzo Casillo.

Stasera su Rai3, alle 00:25, va in onda Un giorno in Pretura 2021: al centro della prima puntata il processo a Raffaele Cutolo. Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra torna da stasera con la nuova stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

Dopo una lunga malattia è morto, a febbraio 2021, Raffaele Cutolo. Il re della nuova camorra organizzata ha finito i suoi giorni senza più poteri recluso in un carcere di massima sicurezza in regime di 41 bis. Con lui è morta una pagina storica della criminalità napoletana. Il suo è stato l'ultimo tentativo di ingabbiare la scellerata e disordinata organizzazione camorristica in un ordine quasi militare tipico della criminalità mafiosa.

Nella prima puntata di stagione Roberta Petrelluzzi riproporrà il processo più significativo di tutta la sua vicenda penale, quello per l'uccisione di Vincenzo Casillo, amico e braccio destro del boss fuori dal carcere. Un affresco che descrive in maniera mirabile la criminalità organizzata che ha sconvolto il Paese dalla metà degli anni Settanta fino alla fine degli anni Ottanta, un processo che secondo alcuni è stato il primo tentativo riuscito di insabbiare i patti perversi tra stato e criminalità organizzata.