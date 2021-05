Un giorno in pretura 2021: stasera su Rai3 il processo per Vittorio Materazzo

Un giorno in pretura 2021 torna stasera su Rai3, alle 00:35, con la terza puntata dedicata al processo contro Luca Materazzo per l'omicidio del fratello maggiore, Vittorio Materazzo.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato anche in questa stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

Vittorio Materazzo, ingegnere napoletano di 50 anni, è stato ucciso sotto casa con 40 coltellate la sera del 28 novembre 2016. Imputato del delitto è Luca Materazzo, fratello minore della vittima.

Quella dei Materazzo è una famiglia litigiosa come ce ne sono tante, fatta di contrasti, riappacificazioni e profonde incomprensioni, ma si cercherà di capire perché l'imputato, che non si è mai dichiarato colpevole, ha ucciso il fratello - con rara violenza, hanno sempre sottolineato i giudici, che ritengono quello di Materazzo uno dei delitti più efferati verificatisi a Napoli - e quali sono le prove che secondo l'accusa lo inchioderebbero.

