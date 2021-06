Un giorno in pretura 2021: stasera su Rai3 tutti i misteri di Clizia Forte

Stasera su Rai3, alle 00:10, va in onda Un giorno in Pretura 2021: la settima puntata torna sull'assalto al furgone portavalori - raccontato la scorsa settimana - con la seconda parte del processo contro Clizia Forte.

Ancora sul banco degli imputati colei che secondo l'accusa è una manipolatrice diabolica, secondo la difesa solo una povera madre di tre figli ingannata e coinvolta in una storia di cui era all'oscuro.

Manlio Soldani, il marito, già condannato per rapina e omicidio, la difende e sostiene di essere stato manipolato da un agente dei Nocs che credeva suo amico: Davide Rissi. L'accusa, invece, sostiene che il personaggio di Davide Rissi - che in realtà si chiama Enrico Simoni - sia stato inventato da Clizia Forte per superare le resistenze del marito a commettere la rapina. Ma dov'è la verità?

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato anche in questa stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.